6 січня 2026 року миколаївці дізналися імена перших лауреатів нової почесної відзнаки «Амбасадор культури міста Миколаєва», запровадженої управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

У такий спосіб відзначено осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток, промоцію та популяризацію культури нашого міста-Героя не лише в Україні, а й за її межами.

В урочистій атмосфері Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вручив нагрудний знак та офіційне посвідчення саме таким трьом визначним особистостям, інформує управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР.

Першими володарями відзнаки стали:

Микола Капацина – за створення відкритого культурного простору «8 Причал», активну меценатську діяльність, ініціювання та підтримку культурно-мистецьких подій: концертів, флешмобів і фестивалів, що зміцнюють культурну ідентичність міста та його сучасний європейський образ.

Надія Іванова – за багаторічну підтримку закладів культури мікрорайону Тернівка, активну громадянську й меценатську діяльність, надання системної допомоги у сфері культури, особливо в умовах воєнного стану, а також за зміцнення духовної стійкості громади та утвердження культурних цінностей міста.

Надія Ганношина – за заснування волонтерських центрів на базі міських бібліотек як осередків підтримки, взаємодопомоги й єднання громади, всебічну та постійну підтримку працівників сфери культури, а також за організацію й проведення культурно-мистецьких подій міста, що стали символами стійкості, гідності та незламності миколаївської громади.

Щиро вітаємо наших земляків із заслуженими нагородами! Висловлюємо велику вдячність за невтомну працю, щедрість серця та віру в силу мистецтва, що об’єднує та надихає людей! Дякуємо за вашу щиру любов до рідної землі та її культури!

ПРО ВІДЗНАКУ:

Почесна відзнака присвоюється митцям, діячам культури, громадським лідерам, меценатам, благодійникам і філантропам, чия діяльність сприяє формуванню позитивного культурного іміджу Миколаєва, розвитку локальних ініціатив і представленню мистецького надбання міста на національній та міжнародній аренах. Отримання відзнаки автоматично надає статус Амбасадора культури міста Миколаєва.

Кандидатури на нагородження можуть подавати установи культури, громадські організації, трудові колективи, а також посадові особи профільного управління. Рішення про присвоєння відзнаки ухвалюється наказом управління після розгляду поданих матеріалів. Почесна відзнака присвоюється лише один раз. Вона може бути надана як за багаторічну системну діяльність, так і за винятковий разовий внесок, що має стратегічне значення для культурного розвитку міста.

Амбасадори культури залучаються до формування культурної політики Миколаєва, беруть участь у національних та міжнародних заходах, ініціюють і підтримують культурні проєкти, сприяють розвитку партнерств і залученню ресурсів. Водночас вони зобов’язані дотримуватися високих етичних стандартів і діяти в інтересах міста та культурної спільноти.

