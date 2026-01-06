Керівник політичних проектів ФБК (Фонд боротьби з корупцією, організація Навального) Леонід Волков радів «смерті» засновника «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Дениса Капустіна, а очільника ГУР Кирила Буданова обізвав “гнусним дєрєвєнскім політтехнологом” і замріявся, що його врешті посадять. Коли ця історія стала публічною, влада Литви замислилася, чи варто їй опікуватися на своїй території цим російським опозиціонером.

5 січня Ганна Тирон — колишня співробітниця ФБК, яка тепер працює політичним представником «Русского добровольческого корпуса», — опублікувала скріншот повідомлення, яке Волков надіслав їй 29 грудня 2025 року. У ньому він схвалював загибель Капустіна (яка, як з’ясувалося пізніше, була інсценуванням) та критикував представників української влади. Даємо цю цитату без перекладу, так, як цитувала її Медуза.

“В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским «корпусом» решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова.

Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак, сядет Подоляк, сядет Буданов и все прочее пропагандистское лицемерное ворье. И тогда у Украины появятся шансы победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит”.

Волков не заперечував справжність повідомлення, яке виклала Тирон. Він лише висловив жаль через свій різкий тон.

Литва тепер вирішує, чи не анулювати Волокову посвідку на проживання.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на головного радника Департаменту міграції Рокаса Пукінськаса.

За його словами, Департамент міграції звернувся до Департаменту державної безпеки з питанням, чи становлять заяви Волкова загрозу безпеці Литви. Після отримання відповіді може бути ухвалено рішення про анулювання посвідки на проживання Волкова у Литві.

Комунікацію Волкова оцінив і лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас, який зауважив, що ці слова нагадують кремлівську пропаганду. На думку Кащюнаса, Литва не має бути політичним прикриттям для діячів із сумнівною репутацією.

“Литва не повинна бути місцем для різних перебіжчиків з Росії та Білорусі. Сьогодні повідомлялося, що про Україну та її свободу думає глава опозиційної групи ім. О.Навального Волков. Він принижував українських військових, які захищають країну від Росії, борців за її свободу, закликав “посадити [українського воєначальника генерала] K.Буданова і всю компанію”. Після того, як я прочитав його слова, мені довелося читати їх ще раз, бо постало питання, чи точно це писав не Дмитро Медведєв. На жаль, ні. Це слова представника російської опозиції, якою ми опікуємось. Такі діячі набувають юридичного та фізичного захисту в Литві, їх фінансову діяльність держустанови зазвичай обходять стороною, щоб не бруднити руки, а вони самі свідомо надають своїй діяльності великого значення, прикриваючись секретністю та винятковістю. Час зав’язувати з такою політикою. Литва не має бути політичним прикриттям для діячів із сумнівною репутацією“, – писав у фейсбуці Кащюнас.

Відреагував на скандал і сам Денис Капустін. Він назвав Леоніда Волкова передбачуваним агентом впливу російських спецслужб:

«Леонід послідовно послаблює опозицію, руйнує будь-які (навіть намічені) альянси і вбиває клини між ФБК і рештою всіх опозиційних сил; поширює наклеп та чутки; розмиває і так безладний образ російської опозиції. Всі ці дії… послаблюють імідж антипутінського опору і загалом ідеально лягають під опис діяльності такого роду розвідника, як агент впливу».