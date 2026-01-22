У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз» (н.п. Волна, Краснодарський край, рф), який задіяний у забезпеченні російських збройних сил.

Зафіксовано влучання в ціль – відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється, кажуть в Генштабі ЗСУ.

Крім цього, здійснено ураження низки ворожих об’єктів в тимчасово окупованому українському Криму. Зафіксовано влучання в: радіолокаційну станцію 59Н6-Е «Противник-ГЕ» (н.п. Лібкнехтівка); радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» (м. Євпаторія); радіолокаційну станцію 55Ж6М «Небо-М» (н.п. Русаківка). Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, уражено низку об’єктів противника на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема, склад зберігання БпЛА (н.п. Новогригорівка, ТОТ Херсонської обл.); командно-спостережний пункт роти 76 дшд і зосередження живої сили противника зі складу 74 омсбр (н.п. Селидове, ТОТ Донецької обл.).

Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога (м. Дебальцеве, ТОТ Донецької обл.). Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі росіяни атакували Україну 94-ма БпЛА.