Сьогодні у Давосі підписані установчі документи “Ради миру”, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

До країн-учасниць нової організації входять наступні країни: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Монголія, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ, Узбекистан.

Президент США Дональд Трамп підписав Статут «Ради миру», проголосивши себе її головою.

«Щойно ця Рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що захочемо. Ми будемо робити це спільно з ООН. Ми досягнемо миру у світі, і це буде чудовим спадком для всіх нас.

Усі присутні в цій залі — зірки, інакше ви б тут не були. Ви тут не просто так.

Ви всі є моїми друзями — дайте подумати — так, кожен з вас є моїм другом.

Зазвичай є декілька — може, двоє чи троє людей, які мені не подобаються. Але я їх тут не бачу. Мені насправді подобається вся ця група. Кожен. Ви можете в це повірити?».

Трамп також згадав колишнього британського прем’єра Тоні Блера, який буде членом виконавчої Ради миру, яка має займатися врегулюванням ситуації в Секторі Гази.

Президент США додав, що «кожен хоче бути частиною» Ради миру, хоча більшість європейських країн, включно з Великою Британією, не прийняли запрошення.

Україна теж отримала запрошення приєднатися до Ради. Президент Володимир Зеленський, який також перебуває в Давосі, підтвердив отримання запрошення, проте зазначив, що Київ ще вивчає умови, оскільки важко уявити перебування в одній раді з Росією і Білоруссю.