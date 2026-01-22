У січні – грудні 2025 року платники податків Миколаївщини забезпечили до пенсійного та соціальних фондів України 17,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), що на 18,8 відс., або на 2,7 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Зростання надходжень з єдиного внеску відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, поліпшенню аналітичної роботи та сервісного обслуговуванню платників, а також завдяки проведенню цілеспрямованої роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиттю заходів з детінізації доходів та легалізації зайнятості населення.

Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує, що самозайняті особи (фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації або за контрактом, на весь період їхньої військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного внеску.

Шановні платники! Пам’ятайте: через несплату єдиного внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання пенсії за віком, інвалідністю та в інших випадках, передбачених законодавством. Своєчасна сплата єдиного внеску гарантує громадянам гідне пенсійне забезпечення!