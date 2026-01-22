Наприкінці минулого року Врадіївська селищна громада рішенням сесії погодила створення загальнозоологічного заказника «Сирівський».

Про це повідомляє Українська природоохоронна група – UNCG, передає Інше ТВ.

Заплановано, що заказник буде розташований у межах Врадіївської та Кривоозерської громад загальною площею понад 45 гектарів.

Його створення має на меті збереження єдиної в Миколаївській області колонії бабака степового — виду, занесеного у 2021 році до Червоної книги України зі статусом «зникаючий». Попри охоронний статус бабака, на цій території досі фіксуються випадки браконьєрства.

Ділянка має незначну площу, з усіх боків оточена ріллею та селом Сирове і використовується як пасовище, однак навіть за таких умов природоохоронцями фіксувалися випадки її підорювання.

Спроби надати цій території заповідний статус тривають із 2021 року, однак раніше вони не знаходили підтримки з боку громад.

«Висловлюємо вдячність Врадіївській громаді за розуміння важливості збереження цінних природних територій та сподіваємося на позитивне рішення Кривоозерської громади!» – кажуть природоохоронці.

