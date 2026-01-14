Загалом протягом 2025 року поліцейські на території регіону виявили та вилучили 3 368 одиниць боєприпасів, з яких знищили майже 2000 небезпечних предметів. Це гранати, реактивні боєприпаси, боєприпаси ствольної артилерії, мінометні міни, протипіхотні та протитанкові міни, боєприпаси до реактивних систем залпового вогню, бойові частини БпЛА, ракети усіх типів, авіабомби. Окрім небезпечного «заліза», правоохоронці вилучили понад 867 кілограмів вибухових речовин.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Вибухотехніки щодня несуть службу з ризиком, щоб запобігти трагедіям та убезпечити людей від смертельної небезпеки.

Загалом минулого року правоохоронці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції здійснили більше двох тисяч виїздів та оглянули понад 166 гектарів землі. Це перевірені подвір’я житлових будинків, лісові насадження, узбіччя доріг та поля.

Не всі небезпечні предмети можна транспортувати — частина з них поліцейські знищують безпосередньо на місці або на спеціальних полігонах. Протягом минулого року фахівці управління вибухотехнічної служби поліції знищили 1 918 одиниць вибухонебезпечних предметів та ліквідували майже 415 кілограмів вибухових речовин.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві на кладовищі виявили касетний боєприпас – тепер він знешкоджений (ФОТО, ВІДЕО)