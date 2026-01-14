Сьогодні, 14 січня, виконком міської ради погодив інвестиційну програму ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на 2026 рік. Документ передбачає оновлення інфраструктури підприємства, що дозволить суттєво покращити якість теплопостачання в оселях миколаївців.

Про це повідомляють у Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов зазначив, що в межах інвестпрограми, зокрема, буде проведено модернізацію котельні та реконструкцію мереж теплопостачання.

«У рамках попередньої інвестиційної програми “Миколаївоблтеплоенерго” закупило сучасний котел. Наразі є необхідність забезпечити демонтаж старого та встановлення нового обладнання на одній з котелень міста», – розповів Ігор Набатов.

Окрім цього, підприємство планує продовжити проєкт із заміни мереж теплопостачання на вулиці Дніпровській. Торік фахівці реалізували першу чергу робіт.

«Буде продовжено заміну мереж теплопостачання вже на іншій ділянці», – додав перший заступник директора департаменту ЖКГ.

Загальна вартість двох проєктів становить близько 27 млн гривень: понад 9 млн гривень планують спрямувати на оновлення мереж на вул. Дніпровській, майже 18 млн гривень – на модернізацію котельні.

