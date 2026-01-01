Днями відбулася робоча зустріч представників ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» з головами ОСББ та енергоаудитором. Під час зустрічі обговорили запуск пілотного проєкту з проведення комплексного енергетичного аудиту житлових будинків.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

За кошти підприємства планується провести енергоаудит кількох багатоповерхових будинків. До проєкту буде залучено:

будинки, які вже пройшли комплексну термомодернізацію (утеплення фасадів, заміна вікон, встановлення індивідуальних теплових пунктів із погодним регулюванням, розподілювачів тепла на опалення);

кілька будинків, які лише планують або вже розпочали впровадження заходів з енергоефективності.

Будинки, що вже виконали заходи з термомодернізації, демонструють зниження споживання теплової енергії на 20–40 %. Водночас для актуалізації теплових навантажень та справедливого розподілу обсягів теплоспоживання необхідне проведення професійного енергетичного аудиту з акцентом на системи опалення.

Для будинків, які тільки починають впроваджувати енергоефективні заходи, аудит стане можливістю отримати об’єктивну картину реальних тепловтрат (через старі вікна, неутеплені стіни, покрівлю, підвали, горища тощо) та визначити пріоритетні напрями для подальших інвестицій.

Комплексний енергоаудит включатиме:

огляд та обстеження будівлі;

аналіз технічної та проєктної документації;

тепловізійне та інструментальне обстеження;

точний розрахунок теплового навантаження окремо для: житлових приміщень із централізованою системою опалення, відключених квартир, місць загального користування (підвали, горища, сходові клітки);

оцінку актуальних тепловтрат та визначення класу енергоефективності будинку відповідно до чинних нормативів.

Результати аудиту стануть основою для тарифоутворення та розподілу витрат на загальнобудинкові потреби. Це дозволить мешканцям оплачувати лише фактично спожиту теплову енергію, а не втрати в будівлі.

