Сили оборони України вкотре успішно атакували Ільській НПЗ у Краснодарському краї. На підприємстві масштабна пожежа.

Також удару завдано по нафтобазі в Людиново, у Калузькій області, яка належить «Роснефти». Є одним із ключових логістичних центрів та однією з чотирьох нафтобаз, що входять до структури «Калуганафтопродукт».

Ільський НПЗ — один із середніх за потужністю нафтопереробних заводів Росії, розташований у Краснодарському краї, у станиці Ільській. Проектна потужність переробки: близько 3 млн. тонн нафти на рік.

Основна продукція: дизельне паливо, бензини, мазут, скраплений газ та інші нафтопродукти низького та середнього рівня переробки. Обслуговує регіональний ринок ЮФО, а також бере участь у експортному постачанні через чорноморські порти — Новоросійськ та Тамань. Завод вважається інфраструктурно важливим для логістичних ланцюжків у Краснодарському краї.

Ільський НПЗ входить до числа підприємств, продукція яких регулярно використовується у військовій логістиці, постачає паливо компаніям, які працюють на потреби Міноборони Росії, забезпечує ПММ ланцюжкам постачання у періоди активних переміщень військ Півдні Росії.