Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб
танків – 11 488 (+7) од.
бойових броньованих машин – 23 849 (+4) од.
артилерійських систем – 35 678 (+36) од.
РСЗВ – 1 587 (+1) од.
засоби ППО – 1 266 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769) од.
крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 72 418 (+171) од.
спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Дані уточнюються.