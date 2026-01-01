Після гучної вечірки ви, ймовірно, прокинетеся крекчучи, а в голові настирливо крутитиметься питання: що ж ви так напилися вчора ввечері.

Провали в пам’яті, головний біль, млявість і нудота, що жорстко поєднується з непереборним голодом. Якщо перерахувати ці симптоми разом, вони могли б описувати якесь нове жахливе захворювання. Але, звісно, це лише класичне похмілля, яке може зробити будь-кого дратівливим.

Хоча існує чимало заяв про “чудодійні ліки”, ось перелік продуктів і напоїв, які, на думку експертів, справді можуть допомогти, пише ВВС.

Алкоголь у крові?

Всупереч поширеній думці, причиною похмілля є не залишки алкоголю в крові, а тривала реакція вашого організму на нього.

Підпис до фото,Симптоми похмілля виникають, коли в крові не залишається алкоголю

Насправді симптоми з’являються тоді, “коли рівень алкоголю у вашій крові дорівнює нулю або наближається до нього”, — пояснює Ендрю Шолі, професор психофармакології людини з Університету Нортумбрії (Велика Британія) та член Дослідницької групи з питань похмілля.

Організм розщеплює алкоголь на токсичні побічні продукти, які потім розносяться кров’ю по всьому тілу.

“Оскільки алкоголь — це токсин, організм запускає так звану запальну відповідь”, — розповідає професор Шолі у програмі The Food Chain для BBC.

При цьому вивільняються білки, подібні до тих, що виробляються під час боротьби з інфекцією, і багато з них можуть впливати на роботу мозку.

Дослідження показують, що похмілля може погіршувати реакцію водія так само сильно, як і сам алкоголь. Це означає, що в стані похмілля ви можете поводитися за кермом як нетверезий водій – попри те, що у вашій крові вже немає слідів спиртного.

Але в твердженні, що деякі люди страждають від похмілля менше за інших, є частка правди.

Окрім схильності пити менше алкоголю або вживати його повільніше, існують також певні генетичні відмінності у ферментах, які його розщеплюють, — пояснює професор Шолі.

“Люди, в яких алкоголь розщеплюється швидше… зазвичай мають менш виражені симптоми похмілля”, — зазначає він.

Процес відновлення

Для тих із нас, хто все ж страждає від похмілля, професор Шолі зазначає: його команда вивчила десятки продуктів, що рекламуються як засоби проти похмілля, і виявила, що жоден із них не має підтвердження науковими дослідженнями.

“На жаль, у випадку таких “ліків” від похмілля — а це зазвичай біодобавки, електроліти або вітамінні коктейлі — маркетинг значно переважає над доказами”, — каже він.

Магічної пігулки не існує, і професор прагне, щоб люди усвідомили: процес відновлення потребує більше зусиль. Це включає й уважне ставлення до того, що саме ми їмо та п’ємо.

Підпис до фото,Похмілля може викликати у нас тягу до фастфуду, який фактично погіршує запальну реакцію організму.

Голод під час похмілля часто підштовхує людей до “комфортної їжі” з високим вмістом цукру, солі та насичених жирів — так званих ультраоброблених продуктів.

Вони провокують запалення, підсилюючи той стан, який вже виник в організмі через розщеплення алкоголю.

“Тому їх слід уникати”, — каже професор Шолі.

А як щодо вживання великої кількості води?

Це не допоможе “вимити токсини”, як стверджують деякі люди.

“Дослідження показали, що хоча багато хто присягається, ніби саме пиття води полегшує симптоми похмілля, насправді вона не зменшує саме похмілля як таке”, — зазначає професор Шолі.

“Але це допоможе впоратися з одним із симптомів — спрагою”, — уточнює він.

Марісса Молл, дипломований нутриціолог із Парагваю, каже, що для відновлення водного балансу їй подобається “зелений сік” із огірка, селери, кокосової води, зеленого яблука, петрушки та імбиру.

“Імбир справді дуже добре допомагає від нудоти”, — радить вона.

Перш ніж дозволити собі зайвого

Обидва експерти погоджуються, що здорова їжа перед вживанням алкоголю може допомогти запобігти наближенню похмілля.

Підпис до фото,Дієтолог Маріса Молл рекомендує перед вживанням алкоголю наповнити шлунок здоровими продуктами, такими як авокадо та оливкова олія.

Пані Молл рекомендує вживати продукти з високим вмістом білка, як-от курку чи яйця, а також корисні жири, що містяться в авокадо та оливковій олії.

“Ви можете зробити суміш із авокадо з додаванням оливкової олії — це можна їсти як соус разом із куркою”, — пропонує вона.

“Якщо ви з’їсте правильну страву перед вживанням алкоголю, це може вдвічі зменшити кількість спиртного, що потрапляє в кров”, — пояснює професор Шолі. Це відбувається тому, що ферменти, які розщеплюють алкоголь, можуть почати діяти ще до того, як він потрапить із кишківника до решти організму.

За його словами, це також може залежати від того, як ці продукти взаємодіють із мікробіомом, механізми роботи якого ми лише зараз починаємо розуміти краще.

Зрештою, єдиний справжній спосіб вилікувати похмілля — це з самого початку не пити багато алкоголю.

“І це єдиний правильний, перевірений і гарантований спосіб уникнути похмілля”, — підсумовує професор Шолі.