У середу, 31 грудня, Харьюський повітовий суд визнав 32-річного Івана Плетньова винним у оскверненні огорожі будівлі посольства України в Естонії та колони будівлі Рійгікогу.

Про це повідомляє ERR.ee, передає Інше ТВ.

Як встановив суд, 14 грудня Плетньов наніс аерозольною фарбою символ Z на табличку, розміщену на огорожі біля посольства України. 30 грудня він зобразив символи Z та V на колоні будівлі парламенту на Тоомпеа. Суд дійшов висновку, що своїми діями чоловік публічно демонстрував символіку, пов’язану з військовою агресією РФ проти України та геноцидом, а також завдав матеріальних збитків фасаду будівлі Рійгікогу.

За оцінкою суду, вину обвинуваченого повністю доведено. Плетньов нібито визнав, що усвідомлює значення символів Z і V, і, як запевняє прес-служба суду, пояснив, що вчинив ці дії через невдоволення рядом законів, що діють в Естонії. Він також фотографував свої дії, проте отримання винагороди за це заперечував.

Суд зважив, що чоловік раніше вже неодноразово притягувався до відповідальності за аналогічні правопорушення. У 2023 році він відбував 12 діб арешту, а у вересні 2025 року був оштрафований, проте штраф досі не сплачено. У зв’язку з цим суд дійшов висновку, що м’якіші заходи покарання вичерпали себе.

Рішення суду про призначення арешту набуло чинності негайно та підлягає негайному виконанню.

Раніше в поліції нагадали, що в Естонії заборонено використання символів, які виправдовують або підтримують військову агресію та міжнародні злочини, включаючи символи Z та V.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні в Києві через російську атаку пошкоджено будівлю посольства Польщі