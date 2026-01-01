Щороку журналісти Financial Times дають прогнози на новий рік і, як стверджують, помиляються переважно лише в 3-5 пунктах. Минулоріч їм вдалося передбачити щонайменше одну велику річ – повернення Дональда Трампа на посаду президента США зробило світ ще менш передбачуваним. Які цьогорічні очікування аналітиків і що це означає для України?
Одне з перших передбачень Financial Times на 2026 рік стосується України – а саме, чи муситиме Київ віддати території в рамках мирної угоди з Росією, пише ВВС.
Журналіст FT Бен Голл вважає, що ні. Він припускає, що американські переговорники схиляються до позиції Росії, проте здача решти Донбасу була б надто небезпечною для Зеленського – з військових, конституційних і політичних причин.
“Відхід для створення демілітаризованої зони, яку не контролював би ніхто, був би нежиттєздатним і неприйнятним ні для Москви, ні для Києва. Лише малоймовірний обвал оборони змусив би Україну капітулювати”, – зазначає FT.
Як зміниться політика в США та Європі
Передусім політичні оглядачі Financial Times передрікають зміни в американському Капітолії – на їхню думку, демократи повернуть собі Палату представників на проміжних виборах у листопаді. Проте, зазначають аналітики, Сенат залишиться під контролем республіканців.
“Контроль над нижньою палатою дозволить демократам блокувати порядок денний Дональда Трампа і відкривати розслідування можливих зловживань в його адміністрації”, – зазначає видання.
Крім того, пише FT, не можна відкидати і третю процедуру імпічменту Трампа (хоч, імовірно, так само безуспішну). Отже, Трамп зробить усе, що зможе, щоб не допустити перемоги демократів.
У своєму прогнозі на 2026 рік Financial Times звертає увагу також на ультраправі партії Франції та Німеччини і оптимістично вважає, що вони залишаться в ізоляції.
Наприклад, у Франції, на думку оглядачів, дострокові президентські вибори, які відстоює крайня правиця на чолі з Марін Ле Пен і Жорданом Барделлою, все ж не відбудуться.
Оскільки президентські вибори заплановані на весну 2027 року, більшість партій уже думає саме про цю гонку, вважають аналітики FT. Як зазначає видання, жодна сила в цих виборах не отримає більшості, а єдина партія, якій це вигідно, – Rassemblement National Марін Ле Пен. До того ж, президент Еммануель Макрон відкинув будь-які припущення, що може оголосити дострокові президентські вибори.
Ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD), прогнозує FT, надалі залишатиметься за “стіною”.
Лідер центристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц каже, що й надалі не буде з ними працювати – ні на місцевому, ні на національному рівні. Його позицію може похитнути перемога AfD в кількох регіонах на вересневих виборах: якщо так станеться, ХДС буде змушений або домовлятися з AfD, або шукати союз із лівими партіями.
Втім, якщо партія Мерца все ж вирішить співпрацювати з AfD, це може розвалити нинішню його коаліцію із соціал-демократами – і тому, вважають аналітики FT, цього не станеться.
Тарифи Трампа, Китай і посилення Африки
На запитання, чи президент США Дональд Трамп і надалі підвищуватиме тарифи, FT відповідає однозначно: він здебільшого відступить від погроз нових тарифів і зменшить уже запроваджені.
Прийшовши до влади з погрозами запровадити тарифи в усіх напрямках, президент США з’ясував, що все значно складніше, зазначає видання.
“Сильне падіння фондового ринку після “дня визволення” у квітні, погрози у відповідь з боку Китаю, поступки від інших країн і зростання цін для споживачів вибили ґрунт з-під його (Трампа, – Ред.) тарифної кампанії”, – пише FT.
Аналізуючи економіку Китаю, аналітики FT доходять до висновку, що їхня національна валюта, китайський юань у 2026-му не зміцниться.
Величезний торговельний профіцит Китаю свідчить, що його валюта недооцінена, пишуть експерти, водночас дефляційна економіка означає, що так воно й залишиться.
“Іноземні держави можуть запровадити проти Китаю більше тарифів у 2026-му, але влада, швидше за все, “поглине” їх, не дозволяючи валюті зростати”, – зазначають прогнозисти.
Минулоріч Financial Times помилилися, припустивши, що союз Ілона Маска та Дональда Трампа залишатиметься міцним. Нині на запитання, чи Tesla Ілона Маска зможе відвоювати частку ринку у США, ЄС і Китаї, FT відповідає заперечно.
На Tesla й далі тиснуть у США через завершення дії федеральних податкових пільг на електромобілі та послаблення правил щодо скорочення викидів.
Перспективи в Китаї та Європі менш прогнозовані, водночас китайські конкуренти Tesla виводитимуть нові моделі з привабливими цінами, зазначає FT.
Зрештою, у 2026-му економічне зростання Африки перевищить зростання Азії, прогнозують Financial Times, хоч і з невеликим відривом. Крім того, половина з 20 найшвидше зростаючих економік світу наступного року буде африканськими.
“Із уповільненням Китаю середні темпи зростання в Азії у 2026 році можуть знизитися до 4,1%, за даними МВФ. Африка ж, попри значно нижчу стартову базу, може трохи піднятися вище 4,1%”, – пише FT.
Аналітики видання пояснюють, що попри війну в Судані, поширення екстремізму в Сахелі та хвилю переворотів, Африка виграє від слабкого долара, високих цін на золото (яке, за прогнозами FT, перевищить 5 000 доларів за унцію) та здоровішої фіскальної політики.
Роботи-гуманоїди та ШІ-співаки
Чи лусне “бульбашка” штучного інтелекту – тобто чи спаде надмірний ажіотаж і інвестиції в ШІ-технології? Аналітики Financial Times впевнені у цьому.
“Легкі гроші на угодах довкола ШІ вже позаду – минуло три роки від появи ChatGPT – і інвестори ставлять технологічним гігантам значно жорсткіші запитання”, – пише FT.
Великі компанії (Google, Meta тощо) переживуть спад без катастрофи, зазначають аналітики. Проте у 2026 році очікують “спускання піни”: венчурні фонди та приватні інвестори втратять багато грошей, а дрібні компанії, які робили ставку лише на ШІ, можуть збанкрутувати.
Ще один прогноз FT щодо штучного інтелекту – поступ машин у музичних чартах.
Хоча цього року “ШІ-співачка” Breaking Rust дісталася першого місця в маловідомому американському кантрі-чарті, вершини головних хіт-парадів США та Британії їм не підкоряться, вважають аналітики FT.
“Пісні зі спін-офу фільму Netflix KPop Demon Hunters показують, що вигадані гурти можуть мати великі хіти – але їх підштовхують сюжети й персонажі, чого ШІ не здатен відтворити. Він також не може створити ту “людяність”, що важлива для зірок на кшталт Олівії Родріго, ані напругу протистоянь, як у чартовій ворожнечі Кендрика Ламара з Дрейком”, – додає FT.
Головною інновацією у 2026 році, за прогнозом Financial Times, стануть роботи-гуманоїди.
У жовтні стартап із Пало-Альто 1X почав приймати передзамовлення на Neo – гуманоїдного робота-помічника, нагадує видання, – доставити їх клієнтам, які заплатили $20 000, пообіцяли у 2026 році.
Хоча Neo ще не повністю автономний, і це радше пропозиція для заможних “ранніх користувачів”, компанії на кшталт Tesla, Figure AI та Unitree вже змагаються у створенні автономних моделей, які виконуватимуть домашні справи.