Щороку журналісти Financial Times дають прогнози на новий рік і, як стверджують, помиляються переважно лише в 3-5 пунктах. Минулоріч їм вдалося передбачити щонайменше одну велику річ – повернення Дональда Трампа на посаду президента США зробило світ ще менш передбачуваним. Які цьогорічні очікування аналітиків і що це означає для України?

Одне з перших передбачень Financial Times на 2026 рік стосується України – а саме, чи муситиме Київ віддати території в рамках мирної угоди з Росією, пише ВВС.

Журналіст FT Бен Голл вважає, що ні. Він припускає, що американські переговорники схиляються до позиції Росії, проте здача решти Донбасу була б надто небезпечною для Зеленського – з військових, конституційних і політичних причин.

“Відхід для створення демілітаризованої зони, яку не контролював би ніхто, був би нежиттєздатним і неприйнятним ні для Москви, ні для Києва. Лише малоймовірний обвал оборони змусив би Україну капітулювати”, – зазначає FT.

Підпис до фото,Колядники під антидроновими сітками у прифронтовому місті на Донеччині, 27 грудня 2025 року

Як зміниться політика в США та Європі

Передусім політичні оглядачі Financial Times передрікають зміни в американському Капітолії – на їхню думку, демократи повернуть собі Палату представників на проміжних виборах у листопаді. Проте, зазначають аналітики, Сенат залишиться під контролем республіканців.

“Контроль над нижньою палатою дозволить демократам блокувати порядок денний Дональда Трампа і відкривати розслідування можливих зловживань в його адміністрації”, – зазначає видання.

Крім того, пише FT, не можна відкидати і третю процедуру імпічменту Трампа (хоч, імовірно, так само безуспішну). Отже, Трамп зробить усе, що зможе, щоб не допустити перемоги демократів.

У своєму прогнозі на 2026 рік Financial Times звертає увагу також на ультраправі партії Франції та Німеччини і оптимістично вважає, що вони залишаться в ізоляції.

Наприклад, у Франції, на думку оглядачів, дострокові президентські вибори, які відстоює крайня правиця на чолі з Марін Ле Пен і Жорданом Барделлою, все ж не відбудуться.

Оскільки президентські вибори заплановані на весну 2027 року, більшість партій уже думає саме про цю гонку, вважають аналітики FT. Як зазначає видання, жодна сила в цих виборах не отримає більшості, а єдина партія, якій це вигідно, – Rassemblement National Марін Ле Пен. До того ж, президент Еммануель Макрон відкинув будь-які припущення, що може оголосити дострокові президентські вибори.

Ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD), прогнозує FT, надалі залишатиметься за “стіною”.

Підпис до фото,Протестувальник тримає плакат із написом “хто голосує за AfD – голосує за Путіна” перед установчим з’їздом нового молодіжного крила AfD, місто Ґіссен, 29 листопада 2025 року

Лідер центристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц каже, що й надалі не буде з ними працювати – ні на місцевому, ні на національному рівні. Його позицію може похитнути перемога AfD в кількох регіонах на вересневих виборах: якщо так станеться, ХДС буде змушений або домовлятися з AfD, або шукати союз із лівими партіями.

Втім, якщо партія Мерца все ж вирішить співпрацювати з AfD, це може розвалити нинішню його коаліцію із соціал-демократами – і тому, вважають аналітики FT, цього не станеться.

Тарифи Трампа, Китай і посилення Африки

На запитання, чи президент США Дональд Трамп і надалі підвищуватиме тарифи, FT відповідає однозначно: він здебільшого відступить від погроз нових тарифів і зменшить уже запроваджені.

Прийшовши до влади з погрозами запровадити тарифи в усіх напрямках, президент США з’ясував, що все значно складніше, зазначає видання.

“Сильне падіння фондового ринку після “дня визволення” у квітні, погрози у відповідь з боку Китаю, поступки від інших країн і зростання цін для споживачів вибили ґрунт з-під його (Трампа, – Ред.) тарифної кампанії”, – пише FT.

Аналізуючи економіку Китаю, аналітики FT доходять до висновку, що їхня національна валюта, китайський юань у 2026-му не зміцниться.

Величезний торговельний профіцит Китаю свідчить, що його валюта недооцінена, пишуть експерти, водночас дефляційна економіка означає, що так воно й залишиться.

“Іноземні держави можуть запровадити проти Китаю більше тарифів у 2026-му, але влада, швидше за все, “поглине” їх, не дозволяючи валюті зростати”, – зазначають прогнозисти.

Минулоріч Financial Times помилилися, припустивши, що союз Ілона Маска та Дональда Трампа залишатиметься міцним. Нині на запитання, чи Tesla Ілона Маска зможе відвоювати частку ринку у США, ЄС і Китаї, FT відповідає заперечно.

На Tesla й далі тиснуть у США через завершення дії федеральних податкових пільг на електромобілі та послаблення правил щодо скорочення викидів.

Перспективи в Китаї та Європі менш прогнозовані, водночас китайські конкуренти Tesla виводитимуть нові моделі з привабливими цінами, зазначає FT.

Зрештою, у 2026-му економічне зростання Африки перевищить зростання Азії, прогнозують Financial Times, хоч і з невеликим відривом. Крім того, половина з 20 найшвидше зростаючих економік світу наступного року буде африканськими.

“Із уповільненням Китаю середні темпи зростання в Азії у 2026 році можуть знизитися до 4,1%, за даними МВФ. Африка ж, попри значно нижчу стартову базу, може трохи піднятися вище 4,1%”, – пише FT.

Аналітики видання пояснюють, що попри війну в Судані, поширення екстремізму в Сахелі та хвилю переворотів, Африка виграє від слабкого долара, високих цін на золото (яке, за прогнозами FT, перевищить 5 000 доларів за унцію) та здоровішої фіскальної політики.

Роботи-гуманоїди та ШІ-співаки

Підпис до фото,Вже у 2026-му роботи-помічники можуть стати реальністю

Чи лусне “бульбашка” штучного інтелекту – тобто чи спаде надмірний ажіотаж і інвестиції в ШІ-технології? Аналітики Financial Times впевнені у цьому.

“Легкі гроші на угодах довкола ШІ вже позаду – минуло три роки від появи ChatGPT – і інвестори ставлять технологічним гігантам значно жорсткіші запитання”, – пише FT.

Великі компанії (Google, Meta тощо) переживуть спад без катастрофи, зазначають аналітики. Проте у 2026 році очікують “спускання піни”: венчурні фонди та приватні інвестори втратять багато грошей, а дрібні компанії, які робили ставку лише на ШІ, можуть збанкрутувати.

Ще один прогноз FT щодо штучного інтелекту – поступ машин у музичних чартах.

Хоча цього року “ШІ-співачка” Breaking Rust дісталася першого місця в маловідомому американському кантрі-чарті, вершини головних хіт-парадів США та Британії їм не підкоряться, вважають аналітики FT.

“Пісні зі спін-офу фільму Netflix KPop Demon Hunters показують, що вигадані гурти можуть мати великі хіти – але їх підштовхують сюжети й персонажі, чого ШІ не здатен відтворити. Він також не може створити ту “людяність”, що важлива для зірок на кшталт Олівії Родріго, ані напругу протистоянь, як у чартовій ворожнечі Кендрика Ламара з Дрейком”, – додає FT.

Головною інновацією у 2026 році, за прогнозом Financial Times, стануть роботи-гуманоїди.

У жовтні стартап із Пало-Альто 1X почав приймати передзамовлення на Neo – гуманоїдного робота-помічника, нагадує видання, – доставити їх клієнтам, які заплатили $20 000, пообіцяли у 2026 році.

Хоча Neo ще не повністю автономний, і це радше пропозиція для заможних “ранніх користувачів”, компанії на кшталт Tesla, Figure AI та Unitree вже змагаються у створенні автономних моделей, які виконуватимуть домашні справи.