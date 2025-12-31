США з’ясували, що Україна не націлювалася на Путіна чи одну з його резиденцій під час недавнього удару дронами. Це суперечить твердженням Москви про те, що Київ буцімто намагався вбити російського лідера.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців у сфері національної безпеки, передає Zn.ua.

Публікація цих висновків збіглася з тим, що Трамп фактично поставив під сумнів російські заяви про нібито спробу атаки.

«Цей висновок підтверджує оцінка Центрального розвідувального управління, яка не виявила жодних ознак спроби атаки на Путіна», — повідомив американський посадовець, ознайомлений із розвідданими.

ЦРУ відмовилося коментувати ситуацію.

За словами посадовця, Україна націлювалася на військовий об’єкт, який Київ уже атакував раніше. Він розташований у тому самому регіоні, що й заміська резиденція Путіна, але не поряд із нею.

У середу президент Трамп поширив посилання на редакційну статтю New York Post із заголовком: «Погрози росії про “атаку” на путіна показують, що саме вона стоїть на заваді миру».

Путін нещодавно заявив Трампу телефоном, що українські дрони були націлені на його резиденцію розташовану на березі озера Валдай на північному заході країни.

Трамп зазначив, що був «дуже розлючений» після звинувачень Путіна. На запитання, чи мають США докази того, що така атака справді відбулася, він відповів:

«Ви кажете, що, можливо, атаки не було — думаю, це теж можливо, але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була».

Україна заперечила будь-яку причетність, наголосивши, що Путін прагне знайти привід, аби зіпсувати відносини між Вашингтоном і Києвом та послабити українські позиції на перемовинах, які США ведуть для завершення війни.