Бажання президента США Дональда Трампа щодо взяття Гренландії під контроль підтримують лише 17% американців. Такими є дані опитування Reuters/Ipsos, пише Кореспондент.

Зазначається, що 47% респондентів не схвалюють наміри Трампа щодо Гренландії, а 35% заявили, що не впевнені.

Лише 4% американців сказали, що для США було б “хорошою ідеєю” застосувати військову силу, щоб відібрати Гренландію у Данії.

Згідно опитування, 66% респондентів, у тому числі 91% демократів і 40% республіканців, заявили, що побоюються, що наміри Трампа щодо Гренландії зашкодять альянсу НАТО та відносинам США з європейськими союзниками.

Близько 10% респондентів погодилися з твердженням, що США “повинні використовувати військову силу для отримання нових територій, таких як Гренландія та Панамський канал”, що практично не змінилося порівняно з 9% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 20-21 січня минулого року, незабаром після повернення Трампа до влади.

Опитування Reuters/Ipsos, яке проводилося онлайн по всій країні, зібрало відповіді 1217 дорослих американців.