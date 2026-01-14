Сьогодні, 14 січня, міський голова Олександр Сєнкевич та генеральна директорка Siemens Healthineers Олена Бушміна підписали Меморандум про співпрацю.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Меморандум передбачає координацію зусиль у сфері гуманітарної допомоги, оперативний обмін інформацією, підтримку логістики та реалізацію спільних соціальних і медичних ініціатив, що мають на меті забезпечення життєво необхідних послуг для мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб.

