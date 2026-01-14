У середу, 14 січня, відбулася передача засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) для підрозділів, які виконують завдання в умовах воєнного стану.

У заході взяли участь перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, начальник Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Микола Панасенко, поінформували в пресслужбі Миколаївської ОВА.

З метою підвищення рівня безпеки та збереження життя особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, які залучаються до виконання завдань у районах ведення бойових дій та на прилеглих територіях, Миколаївською обласною військовою адміністрацією було виділено субвенцію на закупівлю засобів РЕР і РЕБ на загальну суму 3,5 млн грн.

Використання сучасних засобів радіоелектронної розвідки та боротьби дозволить суттєво підвищити рівень захищеності особового складу, а також ефективність виконання службових завдань підрозділами ДСНС в умовах воєнного стану.

