На лінію 101 надійшло повідомлення про небезпечну знахідку на території кладовища у місті Миколаєві.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, сапери ДСНС ідентифікували предмет як касетний осколковий бойовий елемент 3Б30.

3Б30 — це малий вибуховий елемент, який розсіюється над місцевістю під час застосування касетних боєприпасів. Один носій може містити десятки або сотні таких елементів, що розлітаються на значній площі. Бойовий елемент має осколкову дію, призначений для ураження на відкритій місцевості та після падіння на землю може не вибухнути одразу, залишаючись небезпечним протягом тривалого часу. Через невеликі розміри його складно помітити або легко сплутати зі стороннім предметом.

Особлива небезпека 3Б30 полягає в тому, що:

• має високий відсоток відмови детонації, фактично перетворюючись на міну-пастку;

• становить загрозу для населення навіть після завершення бойових дій;

• несе смертельну небезпеку для дітей, цивільних громадян, працівників сільського господарства та комунальних служб.

У разі виявлення предметів, схожих на касетні бойові елементи:

• не торкайтесь;

• не наближайтесь;

• позначте місце знахідки;

• негайно повідомте за номерами 101 або 112.

Нагадуємо: касетні боєприпаси не мають терміну давності небезпеки. Їх знищення можуть здійснювати виключно фахівці.

