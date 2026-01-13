Для мешканців мікр. «Соляні», «Північний» та Тернівки доставка води відбуватиметься щодня на постійних локаціях.
Про це повідомив «Миколаївводоканал», передає Інше ТВ.
Вода буде тут:
13.00 – 15.00 між ПГУ, 79 та 85а;
18.00 – 20.00 між ПГУ, 79 та 85а;
16.00 – 18.00 ПГУ, 13г;
16.00 – 18.00 Оберегова, 6б (будівля насосної станції);
13.00 -20.00 між Ар. Старова, 10к та 6г;
13.00 -20.00 ПГУ, 15в.
