Для мешканців мікр. «Соляні», «Північний» та Тернівки доставка води відбуватиметься щодня на постійних локаціях.

Про це повідомив «Миколаївводоканал», передає Інше ТВ.

Вода буде тут:

13.00 – 15.00 між ПГУ, 79 та 85а;

18.00 – 20.00 між ПГУ, 79 та 85а;

16.00 – 18.00 ПГУ, 13г;

16.00 – 18.00 Оберегова, 6б (будівля насосної станції);

13.00 -20.00 між Ар. Старова, 10к та 6г;

13.00 -20.00 ПГУ, 15в.

Як повідомляло Інше ТВ, Відремонтувати дюкер, через аварію якого без води залишилося понад 40 тисяч мешканців Миколаєва, планується до 18 січня, – «Миколаївводоканал»

Також повідомлялося Графік підвозу води спецтролейбусами для мешканців двох мікрорайонів Миколаєва на 13 січня