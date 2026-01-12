Для забезпечення мікрорайонів «Соляні» та «Північний» водою буде організовано доставку очищеної та технічної води спецтролейбусами КП «Миколаївелектротранс».

Про це повідомило КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Графік на 13 січня:

Зупинка Гвардійська – очищена вода: 7:00

Зупинка Шкільна – очищена вода: 9:00

Зупинка Гвардійська – очищена вода: 14:30

Зупинка Ательє – технічна вода: 14:30

Зупинка Ательє – очищена вода: 16:30

Зупинка Гвардійська – технічна вода: 16:30

Робота спецтролейбусів триватиме до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт, тому тимчасово призупинено обслуговування інших точок, де раніше здійснювалася роздача води тролейбусом.

«Миколаївелектротранс» звертає увагу, що у зв’язку з погодинними відключеннями електроенергії можливі коригування графіка – про всі зміни оперативно повідомлятиметься на офіційних сторінках підприємства.

Як повідомляло Інше ТВ, Відремонтувати дюкер, через аварію якого без води залишилося понад 40 тисяч мешканців Миколаєва, планується до 18 січня, – «Миколаївводоканал»