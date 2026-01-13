На запит Місії України при НАТО в Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна–НАТО у форматі Політичного комітету. Засідання було скликане у зв’язку з нещодавніми масованими російськими обстрілами України і, зокрема, застосуванням росією балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік».

До засідання онлайн приєднались заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, заступник Міністра оборони України Сергій Боєв та заступник Міністра енергетики України Роман Андарак.

Як повідомили в Міноборони України, українські представники поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію та систематичні атаки російської федерації на критичну енергетичну інфраструктуру України. Вони наголосили, що ці дії мають на меті спричинити гуманітарну катастрофу в зимовий період, позбавивши українське мирне населення електроенергії, води та тепла. Посадовці підкреслили, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною, а Україна терміново потребує додаткових засобів її захисту, зокрема посилення протиповітряної оборони.

«рф суттєво збільшила кількість ракет і дронів для атак по Україні. Це є прямим свідченням орієнтації росії виключно на подальшу ескалацію. Ми нагально потребуємо додаткових ракет до систем Patriot та NASAMS», – звернувся заступник Міністра оборони Сергій Боєв.

Він також окремо наголосив, що застосування росією балістичної ракети середньої дальності поблизу кордонів НАТО є черговим проявом її агресивної політики та повної відсутності прагнення до миру. Також він закликав союзників інвестувати у програму PURL і розвиток оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

Заступник Міністра енергетики Роман Андарак поінформував учасників засідання про заходи, яких Україна вживає для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми, а також окреслив пріоритетні потреби у засобах для захисту, ремонту та відновлення пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури й підтримки її стійкості.

Союзники, зі свого боку, рішуче засудили російські атаки, які є проявом відвертого терору проти українського цивільного населення, та підтвердили свою незмінну підтримку України і готовність надати необхідну допомогу.

