З 2 жовтня 2025 року мобільні оператори зобовʼязані блокувати спам-номери. За перші три місяці роботи заблоковано 59 071 номер, а кількість непроханих дзвінків помітно зменшилася.

Про це повідомив Перший віцепремʼєр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інше ТВ.

Спам-дзвінки — це навʼязлива реклама без згоди користувача. Часто за такими викликами стоять компанії, які телефонують без попередньої згоди користувача та рекламують свої товари чи послуги. Блокування таких номерів допоможе додатково захистити ваші персональні дані та покращити комфорт від користування звʼязком.

«Нагадую, якщо ви отримали спам-дзвінок, зверніться до свого оператора:

Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

lifecell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Оператор перевірить номер за низкою критеріїв: коротка тривалість розмов, відсутність зворотного звʼязку та скарги абонентів. У разі підтвердження спаму — заблокує його.

Також можете залишити заявку на сайті НКЕК», – поінформував Михайло Федоров.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні 2025 року Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою.