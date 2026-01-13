Нещодавно на західному узбережжі Ірландії в небі з’явилися гігантські повітряні змії. Запускали їх не діти, а вчені: замість розваги зміїв використовували для вироблення електроенергії.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Принцип простий: гігантський змій ловить вітер, і його рух обертає генератор, який перетворює кінетичну енергію в електрику.

Площа запущеного змія, кілька моделей якого зараз проходять випробування, — близько 60 квадратних метрів. До його тросів підвішені блоки і канати, що дозволяють змію підніматися на висоту близько 400 метрів, а потім спускатися назад на висоту 190 метрів. Цей цикл генерує близько 30 кіловат-годин. Вироблена електроенергія накопичується в розташованих на землі батареях.

За словами розробників, енергії від одного такого змія достатньо для забезпечення електроенергією невеликого острова або будівельного майданчика.

Творці проекту відзначають, що повітряні змії мають ряд переваг перед традиційними вітровими турбінами: їх установка займає всього 24 години, вони не вимагають бетонних фундаментів або масштабних інженерних робіт на землі, і вони значно менше псують ландшафт. Це робить їх ідеальним рішенням для віддалених районів, островів або тимчасових споруд.

