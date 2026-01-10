Сьогодні, 10 січня, зранку на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Миколаєві горить квартира в двоповерховому житловому будинку.

По прибуттю до місця підрозділів ДСНС з’ясовано, що в помешканні може знаходитись власниця.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіло жінки 1959 р.н.

Пожежу ліквідували на площі 20 кв. м. Гасіння ускладнювалось суттєвою захаращеністю приміщень, через що спостерігалось тривале тління та утворилось щільне задимлення.

Від ДСНС залучались 16 співробітників, 4 спецавтомобіля.

