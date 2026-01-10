9 січня та в ніч проти 10-го на території Миколаївщини зареєстровано чотири пожежі, три з яких виникли в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

На одній з пожеж загинув чоловік. Подія сталась у с. Лоцкине Інгульської громади. Горіли господарча споруда та кімната житлового будинку. Площа пожежі склала 50 кв.м. На місці виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 р.н.

Щодо інших епізодів — всі вони виникли у Миколаївському районі:

– у с. Баловне Костянтинівської громади горів житловий будинок на площі 70 кв.м. До гасіння залучались вогнеборці та відділення місцевої пожежної охорони с. Гуріївка;

– у с. Святомиколаївка Мішково-Погорілівської громади горів житловий будинок. Надзвичайники загасили пожежу на площі 40 кв.м;

– у м. Миколаєві горіли два пластикові контейнери.

Загалом від ДСНС на гасіння залучались 20 співробітників, 5 спецавтомобілів.

