Як мінімум 19 генералів армії країни-агресора Росії загинули за майже чотири роки з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє російське видання The Insider з посиланням на відкриті дані українських та російських джерел.

Ймовірно, першим російським генералом, який загинув після початку повномасштабного вторгнення, став генерал-майор Андрій Суховецький. Він був застрелений українським снайпером 28 лютого 2022 року в Сумській області. На момент смерті Суховецький обіймав посаду командувача 41-ї загальновійськової армії РФ.

Відразу два генерали загинули в ході боїв за Маріуполь Донецької області. Першим став генерал-майор Володимир Фролов — командувач 8-ї загальновійськової армії РФ. Він загинув 10 березня 2022 року. Також навесні того року в Маріуполі загинув генерал-майор Олег Мітяєв, який на момент смерті командував 150-ю мотострілецькою дивізією.

Також з початку повномасштабного вторгнення загинули наступні російські генерали:

Генерал-майор Андрій Симонов — командував військами радіоелектронної боротьби Західного військового округу. Загинув в результаті удару української армії по командному пункту армії РФ в Ізюмі Харківської області. Імовірно, це сталося 30 квітня 2022 року.

Генерал-майор у відставці Канамат Боташев — брав участь у бойових діях проти України у складі приватної військової компанії “Вагнер”. Був пілотом штурмовика Су-25. Літак Боташева збили 22 травня 2022 року.

Генерал-лейтенант Роман Кутузов — заступник командувача 8-ї загальновійськової армії. Загинув 5 червня 2022 року в районі Попасної Луганської області.

Генерал-майор у відставці Дмитро Ульянов — командував підрозділом, сформованим з добровольців з Республіки Татарстан. Загинув на початку лютого 2023 року.

Генерал-майор Сергій Горячьов — загинув 12 червня 2023 року в результаті удару по окупованому Приморську Запорізької області. Обіймав посаду начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

Генерал-лейтенант Олег Цоков — заступник командувача Південним військовим округом. Загинув в окупованому Бердянську Запорізької області 11 червня 2023 року в результаті удару по запасному командному пункту 58-ї загальновійськової армії РФ.

Генерал-майор Володимир Завадський — загинув 28 листопада 2023 року в районі окупованого населеного пункту Кринки Херсонської області. На момент смерті обіймав посаду командувача 14-м армійським корпусом армії РФ.

Генерал-майор поліції Ігор Трифонов — загинув 12 грудня 2023 року в ході бойових дій. Обіймав посаду начальника управління МВС РФ в Єкатеринбурзі. Був засуджений за хабарництво, пізніше — позбавлений звання.

Генерал-майор у відставці Андрій Головацький — загинув 30 червня 2024 року. Обіймав посаду першого заступника начальника штабу Північно-Кавказького регіонального командування внутрішніх військ МВС РФ.

Генерал-майор митної служби Ільдар Саїдов — загинув 14 вересня 2024 року. Проходив службу в штурмовому підрозділі “Шторм Z”.

Генерал-майор Павло Клименко — командувач 5-ю мотострілецькою бригадою (сформованою з бойовиків так званої “ДНР”). Загинув 6 листопада 2024 року в Красногорівці Донецької області.

Генерал-лейтенант Ігор Кирилов — загинув 17 грудня 2024 року в результаті підриву автомобіля в Москві. Обіймав посаду начальника Військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.

Генерал-майор Костянтин Смешко — помер 26 грудня 2024 року на території Росії після поранень, отриманих в результаті удару української армії (дата невідома). Обіймав посаду заступника начальника Інженерних військ ЗС РФ.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик — заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС РФ. Загинув 25 квітня 2025 року в результаті підриву автомобіля в місті Балашиха Московської області.

Генерал-майор Михайло Гудков — заступник головнокомандувача Військово-морського флоту РФ. Загинув 2 липня 2025 року в результаті українського удару на території Курської області.

Генерал-лейтенант Фаніл Сарваров — голова Управління оперативної підготовки Генштабу ЗС РФ. Загинув 22 грудня 2025 року в Москві в результаті підриву автомобіля.