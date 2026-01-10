Німецька мережа дисконтних магазинів Penny повідомила, що вівці зробили несподіваний візит до одного з їхніх баварських магазинів, очевидно, відокремившись від решти стада.

За словами представників мережі, близько 50 овець забрели до супермаркету Penny в невеликому баварському містечку Бургсінн на півдні Німеччини.

Вівці пробули серед полиць і кас близько 20 хвилин, після того як відбилися від стада і зайшли в магазин у понеділок. Незрозуміло, як вівці втекли.

Дисконтний ритейлер зумів перетворити цей інцидент на щось на зразок прихованої маркетингової кампанії, отримавши безліч відгуків на своїй сторінці в Instagram.

В інтерв’ю газеті Augsburger Allgemeine менеджер магазину Юрген Кіппес сказав, що спочатку подумав, що це жарт.

«Я ніколи раніше не стикався з чимось подібним, — сказав він газеті. — Я думав, що ми потрапили в програму «Прихована камера».

За час свого короткого візиту стадо встигло наробити чимало безладу.

«Якби вони побігли праворуч, до фруктів і овочів, — не дай Боже, — ви б не змогли їх вигнати», — цитує газета слова Кіппеса.

За словами менеджера, вигнати овець з приміщення супермаркету було нелегко.

«Ми намагалися виштовхнути їх, але це не допомогло», — сказав Кіппес.

Лише коли співробітник голосно стукнув по касовому апарату, тварини злякалися і вибігли через розсувні двері на парковку.

Пастух стада розповів баварському радіо, що, на його думку, вівці відволіклись на жолуді на землі і втратили контакт з рештою стада.

Він припускає, що «хтось, ймовірно, забіг до супермаркету з пакетом, а вони пішли за ним», можливо, прийнявши пакети за корм або мішок з сіллю.

У Penny кажуть, що супермаркет був прибраний після інциденту і не планує вимагати компенсації від фермера. Ба більше – супермаркет висловив бажання спонсорувати 50 овець протягом року.

