Сьогодні, 6 січня, приблизно о 08:00, на автошляху неподалік селища Генівка Мигіївської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Daewoo Lanos.

За попередніми даними, водій, не впоравшись із керуванням, здійснив виїзд за межі проїжджої частини, де відбулося зіткнення із деревом, та у подальшому автомобіль загорівся.

Внаслідок автопригоди 38-річний водій загинув на місці події, повідомили в поліції Миколаївської області.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 093-714-45-20, 102.

