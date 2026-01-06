Війна в Україні показала, що дороге традиційне озброєння, як-от танки, гармати і ракети, може бути знищене дронами, вартість яких становить лише малу частину їхньої вартості. Тому Європейський Союз розробляє проєкт “стіни дронів”, яка зможе захистити кордон з Росією протяжністю 2700 кілометрів.

У статті Reuters оцінюються приблизні суми, які ЄС доведеться на цю мету витратити, передає УНІАН.

Акустичні датчики Sky Fortress, які ефективно використовуються в Україні для відстеження характерного свисту російських безпілотників, коштують лише близько 1000 доларів кожен. Однак для виявлення Shahed, що летить низько, потрібні радіолокаційні установки, що відрізняються від наявних, які використовуються для протидії балістичним ракетам. Джерела в оборонній промисловості повідомили Breakingviews, що кожна з таких систем може коштувати сотні тисяч доларів. Консультаційна компанія Alpine Eagle підрахувала, що Європі знадобиться 200 таких систем, або по одній кожні 10 миль уздовж східного кордону. Якщо вартість однієї системи становитиме 500 000 доларів, то загальна сума становитиме 100 мільйонів доларів.

Крім того, ідентифікація дронів, що наближаються, в будь-яку погоду вимагає так званих електрооптичних/інфрачервоних датчиків вартістю в десятки тисяч доларів кожен.

За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, для покриття території Польщі може знадобитися 400 таких датчиків. Крім того, необхідно глушити російські електромагнітні сигнали, які дистанційно керують дронами: система Atlas української компанії Kvertus коштує 140 мільйонів доларів.

До того ж, дешеві перехоплювачі мають дальність дії всього в кілька кілометрів. Європі також необхідно багато розвідувальних і далекобійних літальних апаратів. Поряд із супутніми витратами на персонал для експлуатації всього обладнання, це значно збільшить витрати. Наприклад, далекобійний перехоплювач Roadrunner американської групи Anduril коштує кілька сотень тисяч доларів за одиницю.

Відправною точкою для європейських урядів і збройних сил стало б визначення пріоритетних місць для розміщення датчиків і перехоплювачів безпілотників. Україна, наприклад, зосередила свої основні оборонні сили навколо Києва. Європейські лідери могли б наслідувати цей приклад і мінімізувати власні витрати, зосередившись на великих містах, транспортній та енергетичній інфраструктурі.

Трохи обману також могло б допомогти. Військові джерела повідомили Breakingviews, що одним із найкращих способів зробити “стіну з безпілотників” економічно ефективною є використання хибних цілей. Європа і НАТО могли б розмістити обладнання для перехоплення безпілотників у тисячах мобільних транспортних контейнерів уздовж східного флангу. Лише деякі з них мали б справді містити озброєння, але Москві доведеться діяти так, нібито обладнання перебувало у всіх або більшості контейнерів.

Останній відсутній елемент головоломки – стримування. Державам, що є сусідами з Росією, необхідно демонструвати готовність і здатність відповідати вогнем на вогонь. Накопичення крилатих ракет, таких, як Taurus від MBDA, може вирішити це завдання, навіть якщо уряди сподіваються ніколи їх не використовувати.

