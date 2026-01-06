Так, Трамп вважає, що зараз провести вибори у Венесуелі неможливо.

Він заявив про це в інтерв’ю NBC News,.

Так, Трамп сказав, що у Венесуелі не буде нових виборів протягом наступних 30 днів, прогнозуючи довгострокову взаємодію через два дні після того, як американські війська захопили лідера цієї країни Ніколаса Мадуро.

«Спочатку ми повинні виправити ситуацію в країні. Вибори не можуть бути. Люди навіть не зможуть проголосувати», – сказав Трамп про можливість голосування наступного місяця. «Ні, це займе певний час. Ми маємо… ми повинні відновити здоров’я країни».

Крім того, за його словами, США можуть субсидувати зусилля нафтових компаній щодо відновлення енергетичної інфраструктури країни – проект, який, за його словами, може тривати менше 18 місяців.

«Я думаю, що ми можемо зробити це за менший час, але це буде багато грошей», – сказав він. «Доведеться витратити величезну суму грошей, і нафтові компанії витратить їх, а потім вони отримають відшкодування від нас або через доходи».

Він також наполягав, що США не воюють з Венесуелою.

«Ні, ми не воюємо», – сказав Трамп. «Ми воюємо з людьми, які продають наркотики. Ми воюємо з людьми, які спустошують наші країни зі своїх в’язниць, наркоманів та психіатричних лікарень».

У приблизно 20-хвилинному інтерв’ю Трамп назвав групу американських чиновників, включаючи державного секретаря Марко Рубіо, міністра оборони Піта Хегсета, заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера та віце-президента Джей Ді Венса, які допомагатимуть контролювати участь Америки у справах Венесуели.

«Це група. Усі вони мають досвід, різний досвід», – сказав він.

Але у нього була відповідь одним словом на питання, хто зрештою головний: «Я».

Обговорення Трампом свого бачення Венесуели відбулося лише через кілька годин після того, як Мадуро було пред’явлено звинувачення в Нью-Йорку за низкою звинувачень, включаючи змову проти наркотероризму та змову щодо імпорту кокаїну. Його було захоплено з комплексу в столиці Каракасі рано вранці суботи під час рейду спецпідрозділів США та правоохоронців.

Мадуро не визнав себе винним, заявивши, що залишається лідером своєї країни, навіть після того, як віцепрезидентка Делсі Родрігес була приведена до присяги в понеділок як його наступниця.

Трамп заявив, що Родрігес співпрацювала з американськими чиновниками, але наполягав, що між її табором та американською стороною не було жодного спілкування до усунення Мадуро.

«Ні, це не так», – сказав він, додавши, що незабаром буде прийнято рішення щодо того, чи будуть залишені чи скасовані існуючі санкції проти Родрігес.

На запитання, чи була «якась угода з будь-яким чиновником у Венесуелі щодо усунення» Мадуро, Трамп відповів: «Ну, так, тому що багато людей хотіли укласти угоду, але ми вирішили зробити це таким чином», додавши, що це було зроблено без допомоги близького оточення Мадуро.

Трамп також відмовився повідомити, чи розмовляв він вже з Родрігес, але сказав, що Рубіо «вільно розмовляє з нею іспанською» і що їхні «стосунки були дуже міцними».