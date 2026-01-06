Вісьмох чоловіків і двох жінок паризький суд визнав винними в цькуванні Бріжит Макрон, першої леді Франції. Більшість обвинувачених отримали умовні тюремні терміни – до восьми місяців, пише ВВС.
Одну людину арештували та відправили до в’язниці за те, що та не з’явилася на суд.
Усіх їх визнали винними в поширенні хибних тверджень про стать і сексуальну орієнтацію дружини президента Франції Емануеля Макрона, а також у “зловмисних висловлюваннях” про різницю у віці між подружжям, що складає 24 роки.
Суддя заявила, що всі підсудні діяли з очевидним наміром нашкодити Бріжит Макрон, публікуючи в інтернеті принизливі та образливі коментарі.
Чиновник, вчитель і онлайн-ворожка проти першої леді
Підсудним від 41 до 65 років. Серед них – чиновник на виборчій посаді, власник галереї, вчитель та інтернет-ворожка, 51-річна Дельфін Ж., яка відома в мережі під ніком Амандін Руа.
Руа разом із іншою підсудною, Наташею Рей, яка називає себе незалежною журналісткою, минулого року вже були засуджені за наклеп на Бріжит Макрон.
У 2021 році Руа і Рей опублікували на YouTube свою розмову, під час якої вони стверджували, що ніякої Бріжит Макрон спочатку не існувало, і що насправді це її брат Жан-Мішель Троньє, “який змінив стать”.
Пізніше Рей і Руа виграли апеляцію, і їхні перші вироки скасували. Але, за деякими повідомленнями, Бріжит Макрон оскаржує це рішення в суді вищої інстанції.
Позов у США
Рішення французького суду, яке винесли в понеділок, стало своєрідним провісником значно масштабнішого судового розгляду в США.
Там пара подала позов про дифамацію, тобто поширення неправдивої або недостовірної інформації, яка принижує честь і гідність людини, а також завдає шкоди діловій репутації.
Це позов проти правої інфлюенсерки Кендіс Овенс, яка теж поширювала теорії змови про гендерну приналежність першої леді.
Овенс регулярно повторювала ці заяви в своєму подкасті та соцмережах, а в березні 2024 року заявила, що готова поставити на кін “всю свою професійну репутацію” за твердження, що Бріжит Макрон “насправді є чоловіком”.
У судовому позові подружжя Макронів стверджує, що Овенс “проігнорувала всі достовірні докази, які заперечують її твердження, і натомість дала платформу відомим конспірологам і викритим наклепникам”.
Конспірологічні розмови про те, що Бріжит Макрон – це нібито трансгендерна жінка, циркулюють із 2017 року, з тих пір, як її чоловік став президентом Франції.
Бріжит Макрон познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, коли викладала в середній школі, де він навчався.
Пара одружилася в 2007 році: майбутньому президенту Франції на той момент було 29 років, а їй – трохи більше ніж 50.