Вісьмох чоловіків і двох жінок паризький суд визнав винними в цькуванні Бріжит Макрон, першої леді Франції. Більшість обвинувачених отримали умовні тюремні терміни – до восьми місяців, пише ВВС.

Одну людину арештували та відправили до в’язниці за те, що та не з’явилася на суд.

Усіх їх визнали винними в поширенні хибних тверджень про стать і сексуальну орієнтацію дружини президента Франції Емануеля Макрона, а також у “зловмисних висловлюваннях” про різницю у віці між подружжям, що складає 24 роки.

Суддя заявила, що всі підсудні діяли з очевидним наміром нашкодити Бріжит Макрон, публікуючи в інтернеті принизливі та образливі коментарі.

Чиновник, вчитель і онлайн-ворожка проти першої леді

Підсудним від 41 до 65 років. Серед них – чиновник на виборчій посаді, власник галереї, вчитель та інтернет-ворожка, 51-річна Дельфін Ж., яка відома в мережі під ніком Амандін Руа.

Руа разом із іншою підсудною, Наташею Рей, яка називає себе незалежною журналісткою, минулого року вже були засуджені за наклеп на Бріжит Макрон.

У 2021 році Руа і Рей опублікували на YouTube свою розмову, під час якої вони стверджували, що ніякої Бріжит Макрон спочатку не існувало, і що насправді це її брат Жан-Мішель Троньє, “який змінив стать”.

Пізніше Рей і Руа виграли апеляцію, і їхні перші вироки скасували. Але, за деякими повідомленнями, Бріжит Макрон оскаржує це рішення в суді вищої інстанції.

Позов у США

Рішення французького суду, яке винесли в понеділок, стало своєрідним провісником значно масштабнішого судового розгляду в США.

Підпис до фото,Кендіс Овенс, американська інфлюенсерка крайніх правих поглядів, відповідатиме в суді за поширення чуток про Бріжит Макрон

Там пара подала позов про дифамацію, тобто поширення неправдивої або недостовірної інформації, яка принижує честь і гідність людини, а також завдає шкоди діловій репутації.

Це позов проти правої інфлюенсерки Кендіс Овенс, яка теж поширювала теорії змови про гендерну приналежність першої леді.

Овенс регулярно повторювала ці заяви в своєму подкасті та соцмережах, а в березні 2024 року заявила, що готова поставити на кін “всю свою професійну репутацію” за твердження, що Бріжит Макрон “насправді є чоловіком”.

У судовому позові подружжя Макронів стверджує, що Овенс “проігнорувала всі достовірні докази, які заперечують її твердження, і натомість дала платформу відомим конспірологам і викритим наклепникам”.

Конспірологічні розмови про те, що Бріжит Макрон – це нібито трансгендерна жінка, циркулюють із 2017 року, з тих пір, як її чоловік став президентом Франції.

Бріжит Макрон познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, коли викладала в середній школі, де він навчався.

Пара одружилася в 2007 році: майбутньому президенту Франції на той момент було 29 років, а їй – трохи більше ніж 50.