Союзники України у вівторок проведуть зустріч у Парижі, щоб максимально чітко визначити свій внесок у майбутні гарантії безпеки для Києва у разі припинення вогню з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, очікується, що домовленості мають заспокоїти Україну та створити основу для подальших політичних рішень у разі паузи в бойових діях.

До президента України Володимира Зеленського у французькій столиці приєднаються понад 27 світових лідерів, а також високопоставлені американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Зустріч є частиною ширших зусиль із формування єдиної позиції України, Європи та США, яку згодом можуть представити російській стороні.

За даними Reuters, переговори щодо припинення війни, яка триває вже майже чотири роки, помітно активізувалися з листопада. Водночас ознак готовності Росії прийняти поточні пропозиції залишається небагато.

Ключовою перешкодою для домовленостей залишається питання територій, тоді як бойові дії між сторонами не припиняються.

Напередодні саміту дипломати повідомили, що до Парижа прибули військові посадовці, зокрема глава Генерального штабу України. Їхня мета – зафіксувати конкретні військові зобов’язання, які раніше залишалися розмитими.

Після цього політичні лідери зможуть надати цим домовленостям необхідну підтримку.

Згідно з нотою, надісланою 35 запрошеним делегаціям і з якою ознайомилося Reuters, ключовою темою зустрічі стане формування багатонаціональних сил для України у разі припинення вогню – у координації з Києвом та за підтримки США.

Крім того, організатори прагнуть домовитися про ширший пакет гарантій безпеки, зокрема зобов’язання, що набудуть чинності у разі нового нападу на Україну.