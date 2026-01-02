За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської області місцевому жителю повідомлено про підозру у пособництві у виготовленні підробленого документа, його використанні та придбанні права на майно шляхом обману (шахрайства), вчиненого у великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, підозрюваний з метою заволодіння земельною ділянкою площею 1000 кв. м сприяв підробці рішення Миколаївської міської ради про надання цієї ділянки у приватну власність.

У подальшому він використав підроблене рішення, внаслідок чого до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право приватної власності на спірну земельну ділянку.

Вищезазначена земельна ділянка належить до земель державного лісового фонду, розташована в мальовничому куточку міста Миколаєва на землях Андріївського лісництва та перебуває у постійному користуванні спеціалізованого лісогосподарського підприємства.

Крім того, з метою поновлення інтересів держави прокурором до суду скеровано позов про витребування земельної ділянки лісового фонду у державну власність. Розгляд справи триває.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області.

