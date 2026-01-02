Для збереження життя командира “Російського добровольчого корпусу” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель.

Про це пише Головне управління розвідки МО України у Телеграм.

Для підтримки легенди створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував “наслідки удару” – палаючу автівку.

Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам “замовлення” – пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР.