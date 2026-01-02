У перший день нового 2026 року збиттям ворожого ударного БпЛА «Shahed» на Миколаївщині відзначився Олександр, кулеметник мобільної вогневої групи 208 зенітної ракетної Херсонської бригади.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь», передає Інше ТВ.

«Розпочав рік гідно! – посміхається захисник. – Зізнаюся, дуже хотів, щоб 2026-й стартував з результативної бойової роботи, і, як бачите, небо мене почуло!».

Олександр знищив безпілотник, коли той йшов на низькій висоті, не дав сховатися у вечірній імлі. Місяць тому воїн подібним чином вже збивав «шахеда», і ось прийшла черга наступного.

«Тепер намагатимусь не здавати обертів і продовжувати ефективно виконувати бойові завдання!» – наголошує воїн.

Олександр родом з Миколаївщини, для нього боронити рідне небо та землю – не просто завдання, а особлива місія. Тут його дім, найрідніші та найближчі люди, яких готовий захищати без перепочинку, до повної перемоги над ворогом.

«Дружина та донька завжди підтримують, пишаються. Так само й родичі, сусіди, просто знайомі. До повномасштабного російського вторгнення я працював будівельником, зводив людям оселі, а тепер захищаю їх від ворожих повітряних атак», – каже Олександр.

Олександр виконує бойові завдання, незважаючи на травму, отриману на будівництві у цивільному житті. Воїн неабияк втішений, що попри цю обставину може бути корисним і захищати наше небо.

Можливість приєднатися до війська, каже, змінила його на краще, допомогла більш глибоко осмислити поняття честі, гідності, мужності.

«Кожен чоловік повинен сьогодні боронити Україну. Нам випала велика нагода бути захисниками, бути тими, хто з гордістю дивиться і буде дивитися людям в очі!» – наголошує Олександр.

