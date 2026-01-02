Соціологічна компанія Соціс провела опитування щодо загальної ситуації в Україні. У висновках в основному нічого нового, але є і нежданчик – рейтинг очільника Миколаївської ОВА. Заради справедливості зазначимо, що порівнюють його вже не із Зеленським чи Арестовичем, як у перші роки війни, а з колегами порівняно однієї категорії – з керівниками областей.

Хто був у Харкові і може порівнювати його з Миколаєвом, може тільки здогадуватися, чим керувалися респонденти, віддаючи голоси за Кіма.

Загалом в дослідженні було опитано 2000 респондентів. Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньопереміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон.

