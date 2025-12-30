Мобільні рейдові групи Філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» продовжують посилену охорону хвойних насаджень в період зимових свят.

За минулий тиждень виявлено сім порушників, які вирішили прикрасити свої оселі нелегальними соснами, чим нанесли шкоду довкіллю, повідомили у Південному лісовому офісі.

Лісова охорона сумісно з екологами та правоохоронцями в грудні провела 52 рейди: 22 – на території Миколаївської області, 26 – в Одеській та 4 – в Херсонській.

Під час рейдів виявлено 14 порушників, складено протоколи. На Миколаївщині таких виявлено семеро, на Одещині – шестеро і один на Херсонщині. Всі вони сплатити штрафи за незаконну рубку та компенсували суму шкоди, яка в цей період нараховується в потрійному обсязі.

