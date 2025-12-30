Міноборони РФ підтвердило, що «Орєшнік» заступив на бойове чергування в Білорусі, як раніше заявляв Олександр Лукашенко. Установку обслуговують російські військові, які розміщені в країні.

Втім, відео зняли так, що “побачити” на ньому можна все, що озвучено, тому що насправді там не показано нічого.

“Орєшнік” – експериментальна балістична ракетна система середньої дальності. Дальність, як передбачається, становить 5500 км. Росія вперше застосувала її у листопаді 2024 року, завдавши ракетного удару по Дніпру.