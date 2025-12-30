Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

-Передаємо державну нерухомість та арештовані обʼєкти, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб. Приміщення не мають простоювати, вони мають бути ефективно задіяні на користь людям.

Уряд передає обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, яка наразі перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів. У першому такому списку 112 приміщень — це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля. Вони розміщенні в різних областях країни.

До кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО. Очікуємо, що люди зможуть користуватися цим житлом вже у першому кварталі 2026 року.

Уряд також доручив Міністерству освіти і науки переглянути обʼєкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року. Вони також будуть передані під потреби розселення ВПО. Раніше був створений механізм для передачі таких активів новим управителям за 1 грн.

Наступний етап — протягом місяця усі міністерства в координації з державними компаніями та ОВА, а також АРМА мають винести на розгляд уряду додатковий перелік обʼєктів, які можуть бути використані для потреб ВПО. Координує процес Мінекономіки, зазначила Свириденко.

Нагадаємо, що на Миколаївщині за підтримки Данії встановлено п’ять модульних будиночків для ВПО та амбулаторію (ФОТО)