На Дніпропетровщині засуджено чоловіка, який знаючи про свій ВІЛ-позитивний статус, вчинив сексуальне насильство щодо дитини.

Суд підтримав позицію окружної прокуратури та визнав винним 39-річного чоловіка, який вчинив низку злочинів стосовно малолітньої дитини.

Керівником окружної прокуратури в суді доведено, що засуджений зайшов до будинку, в якому раніше мешкала його знайома. На той момент зазначене домоволодіння орендувала інша родина — мати з двома дітьми, яка перебувала на роботі.

Чоловік схопив дівчинку та затягнув її до іншої кімнати. У цей час молодший брат дитини вибіг на подвір’я та сховався.

Застосувавши фізичну силу, чоловік, який знав про наявність у нього ВІЛ-позитивного статусу, свідомо вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої.

Його було затримано у 2023 році після прибуття поліції на виклик від сусідів, які почули крики дівчинки.

За результатами проведеного медичного обстеження інфікування дитини не підтвердилося.

Суд визнав підсудного винним у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру стосовно малолітньої дитини, незаконному проникненні до житла, а також у свідомому поставленні іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини (ч. 1 ст. 130, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі — це максимальне покарання, передбачене за сукупністю вчинених ним кримінальних правопорушень.