«Це ті проєкти, які ми хочемо закінчити у 2026 році, щоб вони почали працювати».

Так під час публічного звіту за 5 років роботи начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім окреслив свої пріоритети на 2026 рік, передає Інше ТВ.

Умовно пріоритети можна розподілити на три групи.

Інвестиції та робочі місця:

Запуск індустріальних парків;

Формування зрозумілий й конкурентних умов для бізнесу;

Нові виробництва, які створять нові робочі місця і збільшать надходження податків до місцевих бюджетів.

Базова інфраструктура та енергетична незалежність:

Завершення робіт по очисним спорудам Миколаєва;

Посилення енерго- і теплонезалежності області;

Розширення Тилігульської ВЕС (проєкт ДТЕК та Vestas);

Запуск додаткових блочно-модульних котельних.

Освіта й медицина:

Реалізація проєкту Військового ліцею ДССТ;

Реконструкція та ремонт Дитячої клінічної лікарні та Госпіталю ветеранів війни.

«Війна так чи інакше закінчиться, і виграє той, хто готувався до цього закінчення заздалегідь. Ми вже рік готуємось до того, щоб були умови по відновленню області. І питання стоїть не так, щоб відновити те, що поламали. Питання в тому, щоб зробити так умови, щоб відновлення дало економічне зростання», – зазначив Віталій Кім.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці листопада міністр оборони Денис Шмигаль відвідав будівництво військового ліцею на Миколаївщині – обіцяє, що він буде першим, побудованим за новими стандартами (ФОТО)