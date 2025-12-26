Сьогодні, 26 грудня, приблизно о 13:40, поблизу міста Снігурівка Баштанського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Ford під керуванням 42-річного водія та Chevrolet Aveo, за кермом якого перебував 53-річний чоловік.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок зіткнення транспортних засобів 37-річний пасажир автомобіля Chevrolet загинув на місці події. Керманичів обох авто з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили до медичного закладу.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 099-725-2300 або на спецлінію 102.

