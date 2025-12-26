У Росії зробили заяву про можливий візит президента РФ Владіміра Путіна до країни-члена Євросоюзу та НАТО − Угорщини.

Про це заявив генеральний директор російської держкорпорації “Росатом” Олексій Ліхачов, повідомляє “РИА Новости”, передає Kyiv Post.

Путін планує особистий візит до Будапешта: коли це буде

За словами Ліхачова, ідея цього візиту вже була представлена безпосередньо Путіну, і він відреагував на неї позитивно. Очільник “Росатому” підтвердив, що ця тема підіймалася під час комунікації між керівництвом РФ та Угорщини.

“Ми доповідали президенту про цю пропозицію. Він в цілому її підтримав. Я знаю, що він її обговорював з Орбаном. І, відповідно, будемо чекати рішень наших глав держав”, − зазначив російський чиновник.

Урочиста подія, яка може стати приводом для приїзду Путіна до Будапешта, запланована на початок лютого 2026 року. Саме тоді має відбутися церемонія заливки першого бетону, що символізує старт активної фази будівництва.

Підготовка до цього етапу розпочалася після того, як проєкт отримав усі необхідні офіційні ліцензії на зведення нових потужностей АЕС.

Що таке “Пакш-ІІ”

Проєкт “Пакш-II” є масштабним розширенням єдиної в Угорщині атомної електростанції “Пакш”. Головним підрядником виступає російська державна корпорація “Росатом”.

Варто зазначити, що попри агресію РФ проти України та санкційну політику ЄС, угорський уряд під керівництвом Віктора Орбана остаточно схвалив реалізацію цього проєкту влітку 2022 року − вже в розпал повномасштабної війни.

У Кремлі заявили, що Путін готовий говорити з Макроном

Кремлівський правитель Владімір Путін готовий до діалогу з Еммануелем Макроном.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європі було б «корисно» відновити діалог із російським правителем Путіним.

Французький лідер наголосив, що Європа та Україна мають стати безпосередніми учасниками переговорів, аби уникнути кулуарних домовленостей.