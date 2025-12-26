Сьогодні відбулося перше засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни. На ньому вже прозвучали певні пропозиції і дані для аналізу поточної ситуації.

Так, керівник парламентської фракції Слуги народу Давид Арахамія припустив, що голосування може бути онлайн та офлайн упродовж кількох днів як виборчий механізм для українців за кордоном. Він повідомив, що деякі країни обмежують відкриття виборчих дільниць, а бюджет на цей процес потребує точного планування. Тому можлива гібридна модель голосування — онлайн та офлайн — і можливість голосування протягом кількох днів для забезпечення максимальної явки.

Особливу увагу, за словами Арахамії, потрібно приділити внутрішньо переміщеним особам. Частина з них не зареєстрована, що ускладнює забезпечення їхнього голосування. Це критично для високої явки, оскільки низька активність може підірвати легітимність виборів.

Що ж стосується балотування військових у президенти, Арахамія пояснив, що вони можуть брати відпустку на три місяці для агітації, тому організація голосування для них більш зрозуміла, ніж для парламентських виборів.

Голова робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що внаслідок агресії РФ в Україні зруйнована значна кількість виборчих дільниць.

-У нас просто фізично зруйнована третина дільниць… Велика частина виборчих дільниць, на жаль, знаходяться на непідконтрольній території, але я б їх вважав зруйнованими теж, тому що ми не маємо доступу до них, – сказав Корнієнко.

За його словами, по прифронтовим і неприфронтовим територіям було дуже багато російських ракетних і шахедних ударів: по гуртожиткам, лікарням та іншим закладам, де раніше були розташовані дільниці під час виборів.

Як уточнив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, станом на 25 грудня 2025 року на території України знаходиться 33174 виборчі дільниці, з яких 521 розміщувалися у будівлях, які зараз зруйновані та не підлягають відновленню. Діденко також повідомив, що 1391 виборча дільниця розміщувалась у будівлях, які зараз пошкоджені, але їх можна відновити. Він також підкреслив, що 6472 виборчі дільниці розташовані на тимчасово окупованій території та інформація про них відсутня, а 52 – розміщені в будівлях, ступінь пошкодження яких неможливо визначити. Крім того, Діденко нагадав, що 140 тисяч кв. км або 23% території України заміновано.

Голова профільного комітету ВРУ Олена Шуляк під час першого засідання робочої групи щодо проведення виборів заявила, що під час голосування Україна зіткнеться з масштабними спробами втручання з боку Росії. За її словами, йдеться про кібератаки, підкуп виборців, фінансування проросійських політиків і груп, а також масові кампанії дезінформації з метою розколу суспільства та дискредитації виборчого процесу.

Шуляк наголосила на необхідності завчасно визначити механізми протидії таким загрозам і вивчати міжнародний досвід, зокрема Грузії та Румунії, де Росія намагалася впливати на вибори через соціальні мережі та медіа.

Олег Діденко повідомив, що під час підготовки змін до виборчого законодавства обговорюють ідею декларування співпраці або фінансування кандидатів з боку держави-агресора, зокрема на окупованих територіях. Йдеться не про автоматичну відмову в реєстрації. Санкції можливі лише у разі, якщо кандидат приховає таку інформацію і це підтвердять компетентні органи.

Діденко наголосив, що це поки лише пропозиції, а остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.