Угода між США та Україною майже готова. Однак на її підписання вплине майбутня зустріч президента України та США.

-Ця зустріч вплине на долю угоду.

Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайнового спілкування із журналістами.

-На мій погляд, я бачу зараз, що між нами й Сполученими Штатами угода майже готова, і питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, залежно від того формату, як пройде наша зустріч, – сказав Володимир Зеленський.

Водночас він зауважив, що мирний план із 20 пунктів передбачає згоду чотирьох сторін: України, США, Росії та Європи. Тому без Росії його підписання неможливе.

-Так, є чотиристороння угода, але є у нас двосторонні домовленості, і знов таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом або ні, нам треба їх ще раз обговорити. І як я й сказав, щоденно є зміни в усіх цих документах нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку.

Зеленський також повідомив, що мирний план з 20 пунктів на 90% готовий. Що законодавчі ініціативи щодо проведення виборів і референдуму вже існують. Питання референдуму включене до 20-пунктового плану.

-Завдання української сторони — довести план до 100%. Перші драфти документів підготовлені, а ключові питання, зокрема гарантії безпеки, обговорюються лише на рівні лідерів, підкреслив президент і заявив, що Україна не отримувала від російської сторони офіційну реакцію:

– Ми комунікуємо виключно з американцями. Спілкування з росіянами відбувається через американську сторону.