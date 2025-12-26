В період з 2022 р. по 2025 рік включно Миколаївщина спрямувала на допомогу ЗСУ 3,3 млрд.грн.

Зокрема з обласного бюджету було виділено 0,8 млрд.грн., бюджету Миколаєва – 1 млрд.грн., бюджетів територіальних громад області – 1,5 млрд.грн.

Про це під час публічного звіту за 5 років роботи поінформував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Інше ТВ.

За кошти бюджетів всіх рівнів Миколаївської області було закуплено 2970 FPV-дронів, за сприяння ОВА представники бізнесу передали військовим 1036 DJI Mavic 3 Pro та 66 автівок (L-200). 652 особи пройшли навчання в Центрі підготовки громадян до національного спротиву.

