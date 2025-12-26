Такі дані наводить дослідження Інституту кримінології і соціальної профілактики, про яке повідомляє інтернет-видання Česká justice.

2024 року переважання українців, на думку опитаних експертів, іще зросло, пише «Чеське Радіо».

«Зокрема, серед українців існує феномен нелегального працевлаштування, також серед них частіше згадується використання різних форм кіберзлочинності», — мовиться в дослідженні. Саме «завдяки» українцям злочин нелегального працевлаштування вперше піднявся на 11-е місце за поширеністю.

Також досить частим серед українців експерти назвали злочин легалізації доходів від злочинної діяльності; так само поширений він і серед росіян у Чехії. Росіян же експерти особливо відзначили як порушників санкцій.

Дослідження не розглядає причин такої ситуації. Тим часом раніше поліція і спецслужби Чехії заявляли, що прибуття до країни великої кількості українців, як біженців від війни Росії проти України, не призвело до зростання злочинності. Хоча в абсолютних цифрах кількість злочинів, скоєних українцями, зросла, та з урахуванням частки українців серед населення Чехії рівень злочинності серед них нижчий, ніж серед низки інших меншин, ба навіть нижчий, ніж серед чехів.

Як повідомляло Інше ТВ, Майже 10 тис громадян Молдови, України та РФ шахрайським шляхом отримали румунські документи – йдеться про злочинну мережу