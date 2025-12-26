Розпочалася 1402-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 26.12.2025, передає Інше ТВ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 172 керовані авіабоми. Крім цього, здійснив 3614 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5804 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Олександрівка Дніпропетровської області; Новотягинка Херсонської області; Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я, Верхня Терса, Староукраїнка, Любицьке, Зелене, Бойкове Запорізької області; Затока Одеської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління, один інший важливий об’єкт противника та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому одну керовану авіабомбу, здійснив 107 обстрілів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі.

На Куп’янському напрямку вчора відбулась одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного, Зарічного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед у районах Сіверська і Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне, Гришине та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак окупантів – у районах населених пунктів Успенівка і Гуляйполе та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

