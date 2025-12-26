25 грудня на території Миколаївщини виникло чотири загоряння.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у м. Снігурівка Снігурівської громади Баштанського району горів гараж на території приватного домоволодіння площею 20 кв. м.

У м. Миколаєві зайнялася фарбувальна камера на території транспортної фірми в Інгульському районі міста та сміття у підвальному приміщенні будівлі, яка не експлуатується. Займання ліквідовані на площах 30 кв. м та 10 кв. м відповідно. У першому випадку ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт.

У м. Первомайськ горів кузов вантажного автомобіля КАМАЗ на площі 9 кв. м.

Загалом від ДСНС на ліквідацію пожеж залучались 28 вогнеборців, 7 спецавтомобілів.

